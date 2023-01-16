الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية حسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، لا سيما وأن العام الحالي هو عام التنفيذ.



وبين جلالته خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار، أن عامل الوقت في التنفيذ مهم، في ظل ما يواجهه الأردن من ظروف اقتصادية.



وشدد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية المضي قدما في ترويج الفرص في الأسواق المستهدفة، لوضع الأردن على الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.



وأشار جلالته إلى ضرورة تسريع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد فرص استثمارية جديدة تساهم عوائدها في نمو الاقتصاد.

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