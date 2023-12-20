الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في خانيونس

محاضرة تعاين أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور

بيان حازم صادر عن مديرية الأمن العام

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح وخان يونس

الجيش: تزويد المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بخانيونس بألفي وحدة دم

بلومبيرغ: 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر

الامن العام : مداهمات امنية والقبض على مسلحين خطرين - صور

القسام توقع قوة صهيونية بكمين محكم - بيان

الصفدي يدعو البرلمان الأوروبي لدعم جهود الملك بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة

تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

عاجل

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح وخان يونس

الأربعاء، 20-12-2023 04:38 م

الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

WhatsApp Image 2023-12-20 at 4.36.49 PM


الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأربعاء، وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.


وبين جلالته أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف.


وحذر جلالة الملك من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء، مبينا أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.


وجدد جلالته رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، واعتبر أنه أمر يخالف القوانين الدولية، ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.


وبحث جلالة الملك والوزير البريطاني العلاقات الثنائية، وضرورة توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير البريطاني، وسفير المملكة المتحدة في الأردن فيليب ريدلي هول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

بيان حازم صادر عن مديرية الأمن العام

63838689811191326841

الجيش: تزويد المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بخانيونس بألفي وحدة دم

3

الامن العام : مداهمات امنية والقبض على مسلحين خطرين - صور

e76bf9b90e0c537c93815b287f4ae046

تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

7280ff3c-66b2-4412-8273-f70e63cc4e74

الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيران قافلة برية إلى غزة

1703079744319

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

أخبار متعلقة
310567301_433522405559095_4809729795008289025_n

مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

3lEwVJGTZcCdqzpBXfszEFsgusHeoYfR1EDfq70J

الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة

WhatsApp Image 2023-11-25 at 5.32.04 PM

شيوخ ووجهاء قرى الشتات الفلسطيني: الهاشميون يجسدون أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه القضية الفلسطينية

image (4)

شيوخ ووجهاء يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

1700663747135

الملك والرئيس المصري يرحبان بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

WhatsApp-Image-2023-11-20-at-4.54.21-PM

العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا لإيقاف جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين