الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة

الوكيل الإخباري - تمكّنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، من تقديم المساعدة لمئات من المحاصرين داخل كنيسة في قطاع غزة وفق أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي.

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وقال الشبلي إن الهيئة قدّمت المساعدات اللازمة والمواد الغذائية إلى نحو 620 شخصاً بينهم 60 طفلاً من ذوي الإعاقة لجأوا إلى داخل كنيسة دير اللاتين طلباً للأمان.



وتقع الكنيسة وفق أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية على مقربة من المستشفى الأردني العسكري الميداني بتل الهوا.



وثمن المواطنون الغزيون داخل الكنيسة الجهود الأردنية في مساعدة أهالي القطاع خلال هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على كل ما يقدمه من أجلهم وجميع الأشقاء الفلسطينيين.



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أشار لهذه العائلات المحاصرة أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي كانت تطلب العون والمساعدة خلال الأسابيع الماضية.