الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة

الخصاونة: نعمل على إيجاد بدائل إذا انقطع الغاز المتدفق من إسرائيل

الخصاونة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن

إعلام إسرائيلي: الجيش تسلم الدفعة الثالثة من المحتجزين

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

الكشف عن طبيعة حمولة السفينة الإسرائيلية التي تم السيطرة في خليج عدن

كتائب القسام: سلمنا الدفعة الثالثة من المحتجزين للصليب الأحمر

بسبب 2000 جندي.. حدث يقلق إسرائيل لم تشهده منذ 1948

إعلان أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع لبحث تمديد الهدنة

عاجل

كتائب القسام: سلمنا الدفعة الثالثة من المحتجزين للصليب الأحمر

الأحد، 26-11-2023 09:07 م

الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة

3lEwVJGTZcCdqzpBXfszEFsgusHeoYfR1EDfq70J


الوكيل الإخباري - تمكّنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، من تقديم المساعدة لمئات من المحاصرين داخل كنيسة في قطاع غزة وفق أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي.

اضافة اعلان


وقال الشبلي إن الهيئة قدّمت المساعدات اللازمة والمواد الغذائية إلى نحو 620 شخصاً بينهم 60 طفلاً من ذوي الإعاقة لجأوا إلى داخل كنيسة دير اللاتين طلباً للأمان.


وتقع الكنيسة وفق أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية على مقربة من المستشفى الأردني العسكري الميداني بتل الهوا.


وثمن المواطنون الغزيون داخل الكنيسة الجهود الأردنية في مساعدة أهالي القطاع خلال هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على كل ما يقدمه من أجلهم وجميع الأشقاء الفلسطينيين.


وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أشار لهذه العائلات المحاصرة أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي كانت تطلب العون والمساعدة خلال الأسابيع الماضية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6563821887702

الخصاونة: نعمل على إيجاد بدائل إذا انقطع الغاز المتدفق من إسرائيل

65637acbc763d

الخصاونة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن

image (9)

الوريكات: بدء صرف آخر دفعات دعم المحروقات لمشغلي النقل الإثنين

12023115138408767183

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

file

بلدية السلط تطلق خدمة رخص المهن الإلكترونية

11202322182639455054108

3438 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

أخبار متعلقة
GAZA-ISRAEL-ATTAQUES

مهرجان خطابي في إربد تضامنا مع غزة

10202324132931914934745

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

1634935260651 (1)

"الصحفيين": استدعاء سفيرنا من إسرائيل خطوة مهمة ومشرفة

_copy52649190103_107d43ee23_b

الصحف القطرية تشيد بنتائج زيارة الملك للدوحة وتؤكد أهميتها لوقف العدوان على غزة

132363

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

132363

الملك يغادر في جولة عربية لبحث جهود وقف الحرب على غزة