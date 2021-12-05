الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء



الوكيل الاخباري - جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.



فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية مصر العربية محمد سمير محمد حلمي مرزوق، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد الشريف كورطة، وسفير دولة ليبيا عبدالباسط عبدالقادر البدري.



كما تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد كل من السفيرة غير المقيمة لجمهورية سيراليون حاجا ايشاتا طوموس، والسفير غير المقيم لجمهورية أوغندا ايزاك بيرما سبيولومي، والسفير غير المقيم لجمهورية المالديف محمد خليل، والسفير غير المقيم لجمهورية الكونغو سيليستن جون بول اكولافوا مفولا، والسفير غير المقيم لجمهورية لاتفيا ايلمارس بريديكس، والسفير غير المقيم لجمهورية تشاد زكريا إدريس ديبي أتنو.

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