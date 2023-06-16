المناطق التنموية: سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

الوكيل الإخباري - قالت المديرة العامة لمجموعة المناطق التنموية أروى الحياري، اليوم الجمعة، إن تحديد سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة للمواقع السياحية والأثرية في الأردن إضافة لأسعار التلفريك بدول المنطقة والعالم.

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وأضافت خلال إطلاق الرحلة الأولى رسميا للتلفريك أنه جرى الاطلاع على التجارب كافة في دول العالم ودراسة معدل دخل الفرد.



وتابعت: "حاولنا قدر الإمكان أن يكون سعر التذكرة بمتناول الجميع".



وأما بشأن توقيت الزيارات للتلفريك قالت الحياري: "مستمرون باستقبال الزوار من الساعة الـ 11 صباحا وحتى الـ 6.30 مساء يوميا باستثناء الأحد".

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