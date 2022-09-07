الناصر يؤكد أهمية مشروع الكفايات الوظيفية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أهمية الكفايات الوظيفية باعتبارها مدخلا أساسيا في إدارة وتخطيط الموارد البشرية بدءا بالاستقطاب والتعيين ومرورا بكافة مراحل الترقية والتطوير الوظيفي.

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وقال الناصر لدى لقائه ممثلي مشروع الكفايات الوظيفية المدعوم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برئاسة مدير مشروع إصلاح الإدارة العامة بالوكالة يوهانيز والخبيرة المحلية سرى الخزاعي، إن مخرجات مشروع الكفايات الوظيفية تعتبر مدخلا لمشروع إنشاء مركز تقييم القدرات الذي يعمل عليه الديوان حاليا بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وأضاف، أن اختيار مدخلات الخدمة المدنية من الموارد البشرية إذا ما تم بالشكل الأمثل المبني على الكفايات الوظيفية سيكون له أثر كبير في توفير متطلبات تأهيل الموظف وسرعة انخراطه في بيئة العمل، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالموظفين الجدد وإلحاقهم بالتدريب المتخصص لسد الفجوة بين المهارات المطلوبة والموجودة في الخدمة المدنية.



وأشار إلى ان الديوان بدأ بإدخال مفهوم الكفايات الوظيفية منذ عام 2011 بإطلاق مصفوفة الكفايات، وكذلك اعتماد دليل الكفايات الوظيفية في الخدمة المدنية عام 2016، وتطويرها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبرنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد، كما تم تطوير بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية بمستوى الامناء والمدراء العامين من خلال تحديد دقيق للكفايات الوظيفية المطلوب توفرها في شاغلي هذه الشريحة ومستوياتها.



كما قام الديوان بتطبيق الاختبارات الوظيفية المبنية على الكفايات في انتقاء شاغلي الوظائف الصحية والتعليمية خلال عامي 2021/ 2022، وأطلق الموقع الإلكتروني للكفايات بهدف إطلاع المرشحين للامتحانات التنافسية والخبراء والمختصين على الجوانب المهنية والفنية المرتبطة بتطبيق الاختبارات الوظيفية المبنية على الكفايات، لافتا إلى أن مخرجات خريطة الطريق لتحديث القطاع العام تمثل أولوية في عمل فريق المشروع في المرحلة المقبلة.



وحضر اللقاء الذي جرى خلاله بحث سبل التعاون والتنسيق بين الديوان والوكالة الألمانية، وأوجه الدعم المطلوب لتنفيذ المشروع، كل من أمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة ومستشار رئيس الديوان المهندس فايز النهار وفريق عمل المشروع.



وقدم النهار عرضا تضمن لمحة تاريخية عن انجازات ديوان الخدمة المدنية في مجال الكفايات الوظيفية، وسير العمل ونسب الإنجاز السابقة في المشروع، وأولويات المرحلة القادمة في ضوء مخرجات مخرجات خريطة الطريق لتحديث القطاع العام.