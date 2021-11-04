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الخميس، 04-11-2021 12:44 م

النيابة العامة تطلب إدانة المتهمين بقضية مستشفى السلط

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الوكيل الاخباري- أمهلت محكمة صُلح جزاء عمَّان المتَّهمين بقضية مستشفى السَّلط 14 يومًا لتقديم مرافعاتهم النّهائية في القضية.

وطلبت النِّيابة العامة خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، إدانة المتَّهمين الـ 13 بالقضية خلال تقديم مرافعتها النِّهائية للمحكمة.

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وقرَّرت المحكمة منح وكلاء الدِّفاع 14 يومًا، لتقديم مرافعتهم الخطية النهائية في القضية ورفعت الجلسة حتى 18 من الشهر الجاري.


وبختام مرافعة النيابة النهائية في جلسة اليوم وتقديم وكلاء الدِّفاع مرافعاتهم النهائية في الجلسة المقبلة، فإنَّ النطق بالحكم سيكون في الجلسة بعد المقبلة.

 

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