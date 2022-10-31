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الإثنين، 31-10-2022 07:42 م

امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تلتقي وكيل وزارة الاستثمار السعودية

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الوكيل الاخباري - على هامش اعمال القمة العربية لريادة الأعمال والتي انطلقت اعمالها امس الاحد التقت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي اليوم الاثنين وكيل وزارة الاستثمار السعودية فهد النعيم والوفد المرافق له. 

حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في مجالات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة "الريادية " كما تم مناقشة أهم الفرص الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها المملكة الاردنية الهاشمية. 
 
وجرى خلال اللقاء بحث كيفية الاستفادة من التجربة الاردنية في ريادة الاعمال كون الاردن تعتبر من الدول الرائدة التي حققت نجاحات في مجالات دعم وتنمية ريادة الاعمال.  

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