الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 05-10-2020 05:36 م

ايعاز عاجل من مدير الامن العام بشأن أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة للمساعد للعمليات بالعمل الفوري على تشكيل فرق تفتيش من كافة تشكيلات ووحدات الامن العام والعمل على مدار الساعة في مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمطاعم والاماكن العامة واماكن التجمعات واتخاذ الاجراءات الفورية والحازمة بحق المخالفين لأوامر الدفاع وإغلاق المنشآت المخالفة وتحويل كافة المخالفين للقضاء.
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داعياً الجميع للالتزام بما صدر من أوامر دفاع وحماية أنفسهم والآخرين وداعياً اصحاب المنشآت التجارية على مختلف انواعها الى اتباع الاجراءات الصحية داخل منشآتهم وضمان الالتزام بالتباعد وارتداء ادوات السلامة العامة حماية لمرتادي تلك المنشآت وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحقهم.


 




 

 


 

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