ايعاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اوعز وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات الى الجهات المعنية في الوزارة الى تعزيز القدرات حسب الامكانات المتاحة لزيادة اعداد الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات البشير خلال الفترة القادمة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة في التعامل مع المراجعين لاسيما في الظروف التي نعيشها للحد من انتشار فيروس كورونا.وتفقد الوزير اليوم مستشفيات البشير واطلع على عدد من المشاريع والإجراءات التطويرية التي تنفذها الوزارة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.واطلع الدكتور عبيدات على غرف العزل والعناية المركزة في مستشفيات البشير وعلى سير أعمال الصيانة الجارية في مستشفى العناية الحثيثة ومستشفى الجراحة التخصصية والمراحل التي وصلت إليها، موعزا الى الجهات المعنية بتزويد المستشفيات بالاجهزة الطبية والمعدات اللازمة التي ستساهم الى حد كبير في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والذي سيتم الانتهاء منه خلال الشهر القادم.