الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

تسمم 4 أشقاء اثر تناولهم عشبة غير معروفة

لجنة الأوبئة : لا نريد اللجوء إلى حظر شامل طويل

تمديد فترة تسجيل طلبة الثانوية للدورة التكميلية بالرصيفة

ايعاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

رئيس الوزراء يعود الفتى الذي تعرض لجريمة بشعة بالزرقاء

إغلاق المؤسسة التعاونية بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

وزير الصحة : العودة للحظر أسبوعين سيعمل على انخفاض الإصابات

مجلس الوزراء يناقش جملة من الموضوعات ويقرّ عدداً من الأنظمة

البريد الأردني يستأنف عمله

188 إصابة بكورونا بمصنع في مدينة الحسن الصناعية




الأربعاء، 14-10-2020 09:56 م

ايعاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

10202014152343157025934


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات الى الجهات المعنية في الوزارة الى تعزيز القدرات حسب الامكانات المتاحة لزيادة اعداد الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات البشير خلال الفترة القادمة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة في التعامل مع المراجعين لاسيما في الظروف التي نعيشها للحد من انتشار فيروس كورونا.
اضافة اعلان

وتفقد الوزير اليوم مستشفيات البشير واطلع على عدد من المشاريع والإجراءات التطويرية التي تنفذها الوزارة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واطلع الدكتور عبيدات على غرف العزل والعناية المركزة في مستشفيات البشير وعلى سير أعمال الصيانة الجارية في مستشفى العناية الحثيثة ومستشفى الجراحة التخصصية والمراحل التي وصلت إليها، موعزا الى الجهات المعنية بتزويد المستشفيات بالاجهزة الطبية والمعدات اللازمة التي ستساهم الى حد كبير في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والذي سيتم الانتهاء منه خلال الشهر القادم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020120472454700893

تسمم 4 أشقاء اثر تناولهم عشبة غير معروفة

8202026124927757611915

لجنة الأوبئة : لا نريد اللجوء إلى حظر شامل طويل

وزارة التربية والتعليم

تمديد فترة تسجيل طلبة الثانوية للدورة التكميلية بالرصيفة

5

رئيس الوزراء يعود الفتى الذي تعرض لجريمة بشعة بالزرقاء

10202013195731760022539

إغلاق المؤسسة التعاونية بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

fff

وزير الصحة : العودة للحظر أسبوعين سيعمل على انخفاض الإصابات

أخبار متعلقة
fff

وزير الصحة : العودة للحظر أسبوعين سيعمل على انخفاض الإصابات

9202021225112520421859

تسجيل وفاة جديدة بكورونا في الاردن

وزير-الصحة-سعد-جابر

تسجيل 627 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم

main_image5f68ce4ba54b9

تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا في الاردن اليوم

سعد-جابر-1403202001

وزير الصحة يعلن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

جابر

وزير الصحة يعلن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم