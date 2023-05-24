بحث التعاون بين "المدن والقرى" و"شؤون المرأة"

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، سبل تمكين المرأة وتعزيز الشراكة بين الجانبين.



وأكد العزام خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أهمية الشراكة القائمة بين البنك واللجنة، لافتا إلى دور البنك في استكمال دائرة التنمية المحلية، والسعي نحو تحسين مستوى المعيشة في المحافظات، وإيجاد فرص عمل في نفس المحافظة.



وقال إن البنك من أوائل المؤسسات الحكومية التي تعمل على تكافؤ الفرص، واستقطاب ذوي الإعاقة للعمل في البنك، إضافة إلى تمكين المرأة في مجالات البنك المختلفة .

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