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الإثنين، 14-06-2021 01:15 م

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

مصنع


الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الرمثا الجديدة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتشغيل مصنع محطة فرز النفايات في المنطقة الجنوبية من المدينة بشكل تجريبي.

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وقال رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة متصرف لواء الرمثا فراس أبو الغنم، الاثنين، إن إنشاء المشروع جاء كخطوة على طريق الوصول إلى بيئة محلية خالية من المخلفات الصلبة الضارة بالبيئة، والوصول بالمملكة إلى مراتب متقدمة في قطاع تدوير النفايات والحفاظ على البيئة، حرصا من البلدية ومن المجتمع على تطبيق رؤية القيادة الهاشمية بالرقي بالأردن إلى أعلى مراتب التطور الحضاري.


وأضاف أن التطور الإنساني وزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي يصاحبه بعض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن إحدى أهم تلك الصعوبات والتحديات مشكلة النفايات الصلبة والقدرة على إعادة تدويرها ضمن الإمكانيات المتاحة.


وبين أبو الغنم أن المشروع يقوم على عملية جمع المواد القابلة لإعادة التدوير(بلاستيك، حديد، ألمنيوم، كرتون) ضمن الإمكانات المتوفرة حاليا للمصنع وإنتاج منتجات صديقة للبيئة من مواد معاد تدويرها يستفيد منها المجتمع المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن المشروع يوفر تدريباً وتثقيفاً لمتخصصين من خلال ورشات العمل والاطلاع على كل المستجدات الخاصة بعمليات إعادة التدوير.


وأكد أن المشروع سيوفر فرص عمل، ولاسيما لقطاع الشباب من الذكور والإناث الأقل حظا في المجتمع، مبينا أن المصنع يعمل على برامج توعية للمواطن من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، بموضوع فرز النفايات وتوزيعها من المنزل، من خلال فصل المواد العضوية عن غير العضوية.


 




 

 


 

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