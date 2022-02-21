بعد تركها غارقة بالنفايات.. أردنيون يتساءلون "هل هكذا تُكافأ الطبيعة في أم النمل"؟! - صور

الوكيل الاخباري - انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المناظر القذرة والأوساخ التي تركها المتنزهون خلفهم في منطقة أم النمل، الواقعة في لواء الكورة بمحافظة اربد.

وقال أردنيون عبر مواقع التواصل أن ذلك يعتبرا تخريباً متعمداً لواقع الطبيعة والجمال في الأردن، حيث أن هذه الأماكن ليست حكراً على أحد، ويقصدها كل الأردنيون للتنزه، ويجب المحافظة على جماليتها.

وتسائل الناشطون: "هل هكذا تكافئ الطبيعة"؟!.

واشتهرت منطقة ام النمل في الآونة الأخيرة بسحر جمالها الخلاب.

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وتركت زيارات المتنزهين الى المنطقة الخضراء (أم النمل) مخلفات الأكل والكثير من النفايات بعد رحلاتهم الى المنطقة.



ودعا مواطنون وزارة السياحة الى وضع ضوابط للمحافظة على المنطقة التي اعتبروها واجهة سياحية جديدة للأردن.

















