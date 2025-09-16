الأردنيون ينفقون 1.44 مليار دولار على السياحة الخارجية منذ بدء العام

02:21 م

الوكيل الإخباري- كشفت بيانات البنك المركزي الاردني، عن ارتفاع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.0% ليبلغ مليار و443.9 مليون دولار. اضافة اعلان





ووفقا للبيانات سجل شهر آب من عام 2025 ارتفاعًا نسبته 4.5%، ليصل إلى 196.8 مليون دولار.