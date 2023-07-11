بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء بالعطلة الرسمية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح كما جرت العادة أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، خلال اليومين القادمين ، بلاغاً رسمياً ، بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 19 تموز 2023 م بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.



ويستثني البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

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