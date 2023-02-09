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الخميس، 09-02-2023 03:50 م

بلدية الزرقاء تتعامل مع 104 شكاوى خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر بلدية الزرقاء مع 104 ملاحظات وشكاوى من المواطنين، خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي في البلدية، ينال المعاني، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الاتصالات الواردة لغرفة العمليات والطوارئ كانت تتركز حول سقوط أشجار وقارمات على جوانب الطرق وجدار استنادي وانهيار جدران منازل وتجمع مياه أمطار وارتفاع منسوبها؛ بسبب فيضان خطوط الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية والأحياء وهبوط حول مناهل الصرف الصحي.


وأضاف أن البلدية خصصت غرفة عمليات وطوارئ رئيسية، خلال المنخفض بالإضافة إلى 12 غرفة عمليات موزعة في مناطق البلدية لاستقبال أية شكوى.

 




 

 


 

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