بلدية السلط تطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع بـ 3.75 مليون دينار

الوكيل الاخباري - طرحت بلدية السلط الكبرى، عطاءات بقيمة 3.75 مليون دينار ضمن خطتها لتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات فضلى للمواطنين.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن العطاءات تشمل على فتح وتعبيد شوارع بقيمة 1.3 مليون ألف دينار، وتنفيذ خلطات اسفلتية لتعبيد لنحو 150 ألف متر مربع من الشوارع بقيمة 806 آلاف دينار، وأعمال بلاط وإنشاء أدراج وصيانة لنحو 13 ألف متر مربع بقيمة 162 ألف دينار، وتصريف مياه أمطار لعدة مواقع بقيمة 150 ألف دينار.



وأضاف أن البلدية طرحت عطاء إنشاء دوار المحباصية وجدر وأرصفة للطريق المؤدي إلى مدرسة السلط الثانوية للبنين وبالاتجاهين بقيمة 128 ألف دينار، وعطاء إنشاء جدران استنادية بقيمة 186 ألف دينار، وكندرين و قابيون وحواجز معدنية بقيمة 269 ألف دينار، إلى جانب طرح عطاءات لصيانة جدران مقبرة زي الإسلامية بقيمة 14 ألف، وإنشاء جدار مسلح في منطقة الرميمين بقيمة 14 ألف دينار، وصيانة مبنى منطقة علان بقيمة 15 ألف دينار.



وبين أن البلدية طرحت عطاءات لشراء شراء كابسة سعة 12مترا مكعبا، و تنك ماء سعة 8 أمتار، و حاويات معدنية سعة 1100 لتر عدد 300 بقيمة 12 ألف دينار، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال عطاء أكشاك ساحة العين بقيمة 82 ألف دينار، و 20 ألف دينار كوابل كهرباء للمحلات داخل المشروع.

وقال الحياري إن هناك أيضا مشاريع بنية تحتية وأخرى تنموية ما زالت قيد المصادقة عليها من قبل وزير الإدارة المحلية، مضيفا أنه يجري الإعداد لإنشاء مشاريع استثمارية لتوفير فرص عمل.

ودعا المستثمرين إلى فتح مشاريع في السلط إذ ستمنحهم البلدية امتيازات خاصة لانجاح مشاريعهم، و استثمارهم طاقات الشباب، مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بالتعاون مع المجتمع المحلي.



