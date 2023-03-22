الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وحبوب مخدرة

الأربعاء، 22-03-2023 05:00 م

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

7202228193511889941233


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد معظم الشوارع الرئيسية في المملكة أزمات سير خانقة مع قرب اعلان حلول شهر رمضان المبارك في الاردن .

وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة أوعز بتنفيذ خطة أمنية وإنسانية ومرورية شاملة للتسهيل على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وستباشر إدارتي السير والدوريات الخارجية بتنفيذ الخطة المرورية الهادفة للحفاظ على انسيابية حركة السير والحد من المخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية خاصة على الطرق الرئيسية وفي الاسواق التجارية والاماكن العامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

1120221223170957202002

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

الخصاونة ٢

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

كتلة الامانه العامه (1)

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

كلاب

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

324720_13_1667754683

إقليم البترا : خطة رقابية على الأسواق في رمضان

أخبار متعلقة
332108302_743470513849982_3768996462724345687_n

الخصاونة يوجه بالاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع بأسعار مخفضة

قهوة

اخصائي يوضح كيفية التغلب على ادمان القهوة والتدخين في رمضان

9999

الفلك الاردني: فرصة كبيرة لمشاهدة هلال رمضان والعيد بالعين المجردة

Y5Wuq5NcSutKUh35QCiQ8p8opHm1H0ylmyurGZRO

تعرف الى عدد ساعات الصيام في المملكة خلال الشهر الفضيل

124466

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

d2e208d1-fe75-4091-a360-dd08214bfaa7

مصادر: البت بقرار تأجيل أقساط البنوك لشهري آذار ونيسان اليوم