أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد معظم الشوارع الرئيسية في المملكة أزمات سير خانقة مع قرب اعلان حلول شهر رمضان المبارك في الاردن .



وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة أوعز بتنفيذ خطة أمنية وإنسانية ومرورية شاملة للتسهيل على المواطنين خلال الشهر الفضيل.



وستباشر إدارتي السير والدوريات الخارجية بتنفيذ الخطة المرورية الهادفة للحفاظ على انسيابية حركة السير والحد من المخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية خاصة على الطرق الرئيسية وفي الاسواق التجارية والاماكن العامة.

اضافة اعلان