بيان اردني بشأن تركيا

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف محكمة في مدينة اسطنبول التركية، اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت الرسمية، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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