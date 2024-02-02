الاحتفال بتخريج طلبة جامعة جدارا المشاركين ببرنامج إسطنبول ديلايت

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة مديري جامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشدة في جامعة إسطنبول آيدن التركية، مساء اليوم، الجمعة، حفل تخريج طلبة جامعة جدارا المشاركين ببرنامج إسطنبول ديلايت الذي تستضيفه جامعة آيدن التركية، وفق بيان صحفي صادر عن جامعة جدارا.

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وخلال الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي ونائب رئيس جامعة آيدن البروفسور محميت بشار، ومدير برنامج إسطنبول ديلايت البروفسور جوركان دونات، أكد المراشدة، أهمية مشاركة جامعة جدارا بالحراك الطلابي الدولي، ودعم المساهمة بتعرف الطلبة على ثقافات مختلفة، مما ينمي أفكارهم ويعزز قدراتهم الفكرية والعلمية، مباركا للطلبة تخرجهم من البرنامج.