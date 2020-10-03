السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 03-10-2020 05:37 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

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الوكيل الاخباري - خسر الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 3 ملايين و400 ألف زائر، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير نشر حديثا للبنك المركزي.
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ووفقا للأرقام الرسمية انخفض عدد زوار الأردن من جميع الجنسيات إلى مليون و500 ألف زائر حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي 2020، بعد أن وصل عدد زوار الأردن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 4 ملايين و900 ألف زائر.

وكانت الحكومة قد أغلقت المطارات الأردنية في منتصف شهر آذار/مارس من العام الحالي؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تفاقم حجم الخسائر في عدة قطاعات، خاصة القطاع السياحي.

وكان الدخل السياحي قد سجل انخفاضا بنسبة 64% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا ما قيمته نحو 800 مليون دينار.

 




 

 


 

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