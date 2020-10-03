بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الوكيل الاخباري -

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خسر الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 3 ملايين و400 ألف زائر، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير نشر حديثا للبنك المركزي.ووفقا للأرقام الرسمية انخفض عدد زوار الأردن من جميع الجنسيات إلى مليون و500 ألف زائر حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي 2020، بعد أن وصل عدد زوار الأردن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 4 ملايين و900 ألف زائر.وكانت الحكومة قد أغلقت المطارات الأردنية في منتصف شهر آذار/مارس من العام الحالي؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تفاقم حجم الخسائر في عدة قطاعات، خاصة القطاع السياحي.وكان الدخل السياحي قد سجل انخفاضا بنسبة 64% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا ما قيمته نحو 800 مليون دينار.