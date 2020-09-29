بيان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب إلى 106ر3 مليار دينار، مقارنة مع 851ر2 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 255 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 9 بالمئة.وبينت الدائرة في النشرة الضريبية، ان تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات بلغت خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي 189ر2 مليار دينار مقارنة بـ 993ر1 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 196 مليون دينار وتشكل ارتفاعا نسبته 10 بالمئة .كما اشارت الى ارتفاع تحصيلات الدائرة من ضريبة الدخل، حيث بلغت 917 مليون دينار مقارنة بـ 858 مليون دينار اي بزيادة مقدارها 58 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة لنفس فترة المقارنة.واظهرت النشرة ان عدد طلبات التسويات والمصالحة المقدمة الى لجنة التسويات والمصالحة من المكلفين بلغت 1410 طلبات تم دراسة 1302 طلبا منها، ووافق مجلس الوزراء على 710 طلبات.وبينت النشرة ارتفاع عدد المكلفين الذين سجلوا في ضريبة الدخل لنهاية آب الماضي الى نحو مليون و 385 مكلفا، في حين كان عدد المكلفين المسجلين في ضريبة الدخل خلال نفس الفترة من عام 2019 نحو مليون و 356 مكلفا وبزيادة 29 الف مكلف.وارتفع عدد المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات (العامة والخاصة) الى 41081 مكلفا، في حين كان عدد المكلفين المسجلين خلال نفس الفترة من عام 2019 نحو 38208 مكلفين وبزيادة بلغت نحو 2873 مكلفا، حيث توزعت الزيادة على 2857 مكلفا في الضريبة العامة، ونحو 16 مكلفا في الضريبة الخاصة.وتم تعليل هذه الزيادة في التحصيلات إلى بدء تطبيق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وكفاءة التحصيل الضريبي الذي تنتهجه الدائرة نتيجة المسح الميداني.