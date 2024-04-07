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الأحد، 07-04-2024 09:17 ص

بيان هام من بلدية إربد للمواطنين: الاستفتاء المتداول حول أدائها هدفه الاساءة

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الوكيل الإخباري - استنكرت بلدية اربد الكبرى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول استفتاء يسأل المواطنين حول رأيهم بخدمات البلدية دون وجود أي منهجية علمية أو دراسة حقيقية له.

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وقالت البلدية في بيان لها، إنها تفاجأت بتداول المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستفتاء المتداول الذي لم يصدر عن أي جهة ذات اختصاص أو مركزاً للدراسات ولا أي جهة أكاديمية، ودون معرفة الفئة المشاركة والمستهدفة منه مخالفاً الأنظمة والقوانين التي نظمت إجراء هذه الاستفتاءات وحددت أصحاب الحق بالقيام بها.

 

وأهابت البلدية بوسائل الإعلام عدم تداول مثل هذه المعلومات المضللة، التي يسعى مروجوها للإساءة للبلدية ومجلسها وموظفيها بكل الطرق والوسائل غير القانونية، ولأسباب واضحة ومعروفة للجميع، من خلال نشر نتائج استفتاء موجه فاقد للحياد والمنطق.

 

وأكدت البلدية أنها تعد الإعلام بكل أشكاله شريكاً أساسياً في العمل ولم تبخل عنه يوماً بأي معلومة، كما أنها تتقبل كل أوجه النقد البناء الذي من شأنه مساعدتها في تحسين واقع الخدمات المقدمة.

 

وتؤكد البلدية احتفاظها بجميع حقوقها القانونية تجاه كل من يقوم بنشر معلومات كاذبة عنها دون تحري الدقة والموضوعية ولا يستقي المعلومة من مصدرها الرسمي.

 

وتنوه البلدية بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسيئين لها ومروجوا الشائعات بحقها وكل الساعين لتعطيل اعمالها في خدمة المواطنين، محاولين حرفها عن عملها الأساسي، واشغالها بصغائر الأمور.

 




 

 


 

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