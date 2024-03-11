الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله

وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

86 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

الاحتلال ينسف أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة بخان يونس

الاحتلال يسجل زيادة بنسبة 265% في شكاوى جنود الاحتياط

الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان

الاوقاف: الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

الإثنين، 11-03-2024 12:39 م

وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

65bf838dc29c0


الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم (3) لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

اضافة اعلان


وأكد العسعس، نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".


كما أكد نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة ".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
392882095_711420717831832_334378741661474306_n

86 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

1220233120125416849745

الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

8a3b1e9b7e427ae4504d9397b1401919

الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان

مسجد

الاوقاف: الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

203795547

قبل رمضان .. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

1120222812611621987286

الضمان: إعلان الزيادة السنوية للمتقاعدين مطلع أيار المقبل

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.25.50 PM

ورشة عمل تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن

القبض على شخص - (تعبيرية)

الأمن: القبض على سارق أحد المطاعم شمال عمان

304705

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

428087522_775560767938964_7712159998024062191_n

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

oZ0Kc5dXVYSdbklrQGgqoslBcPrysYD0EswXa9Zy

الخارجية تعلن عن اجراء مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم

دار-رئاسة-الوزراء-في-عمان-أرشيفية

بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الساعة الثانية ظهرا