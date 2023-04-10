الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 10-04-2023 08:10 م

تحذيرات هامة من الأمن خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة مواصلة أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة في ظل توقعات استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وغزارة الأمطار خاصة في جنوب وشرق المملكة.اضافة اعلان

 
وحذرت المديرية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الغبار ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار لافتة الى ضرورة التأني أثناء القيادة. 

كما حذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مؤكدة على ضرورة الإبتعاد عن تجمعات المياه وعدم المجازفة بقطعها.

ودعت للاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الضرورة.

 




 

 


 

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