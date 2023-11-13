تحذير أمني لجميع مالكي السيارات في المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الامن العام الى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل التوقعات بتساقط زخات الأمطار مما قد يسبب الانزلاق على الطرق.



وشددت المديرية على ضرورة تفقد المركبات والتجهيزات الفنية قبل التحرك بها لتجنب التعطل على الطريق العام، خاصة في الظروف الجوية الحالية.



وحثت السائقين على ضرورة ترك مسافة أمان مضاعفة وتجنب السرعات العالية أو التوقف أو تغيير المسرب بشكل مفاجئ أثناء تساقط المطر.



وتتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ، كما يتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر في مناطق من المملكة اليوم الاثنين .

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