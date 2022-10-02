تحذير هام من الضمان الاجتماعي بشأن السلف والقروض

الوكيل الاخباري - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي متقاعديها من اللجوء إلى جهات تمويلٍ غير موثوقة توفّر قروضاً بفوائد عالية وترتّب عليهم التزاماتٍ ماليةٍ باهظة، مبينةً أن بعض هذه الجهات تستغل المتقاعدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقدم قروضاً ميسرة وبسهولة عالية دون إعلامهم بالفوائد المضاعفة عليها وتطلب أيضاً بياناتهم الشخصية .



وقالت المؤسسة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد أعداد هذه الشركات والجهات غير الموثوقة وغير الآمنة، والتي تدعو المتقاعدين لزيارتها أو التواصل معهم إلكترونياً وتزويدهم بمعلوماتهم للحصول على قروض بفوائد عالية، محذرةً من مغبّة التعامل مع مثل هذه الجهات .



ودعت المؤسسة كافة متقاعديها الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في تقسيط مشترياتهم إلى الاستفادة من برنامج تقسيط الذي وفّرته المؤسسة دون فوائد على مشترياتهم من المتاجر المعتمدة لديها في البرنامج والتي تشمل قطاعات متنوعة.



كما دعت المؤسسة متقاعديها إلى الاستفادة من السلف الشخصية التي تصل إلى (10) أضعاف الراتب التقاعدي بسقف (5) آلاف دينار وبفترات تقسيط تصل إلى (60) شهراً والتي يمكن لمتقاعديها الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والأراملة والوالدين المستحقين الاستفادة من هذه السلف.



وبيّنت المؤسسة أن توفيرها لبرنامج تقسيط جاء تلبية لرغبة متقاعديها بحيث يتم تقسيط مشترياتهم من الجهات التي اعتمدتها في البرنامج دون أيّة فوائد على المشتريات وتقسيطها على فترات تصل إلى (12) شهراً وفترات أقل لبعض القطاعات الطبية والغذائية.

اضافة اعلان



وأشارت المؤسسة إلى أن كافة الجهات المشتركة في برنامج تقسيط والمعتمدة لدى المؤسسة متوفرة على موقعها الإلكتروني ومبيّنٌ فيها فترات التقسيط عبر الرابط التالي: (https://www.ssc.gov.jo/takseet/) مؤكدةً حرصها على تحديثها باستمرار وشمول جهات وقطاعات جديدة في مختلف مناطق المملكة.