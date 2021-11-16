الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 16-11-2021 02:54 م

تحويل دوام مدرسة الى التعليم عن بعد لصيانة شارع في جرش

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير تربية جرش الدكتور فيصل الهواري إنه تم تعليق الدراسة في مدرسة عين جملا الأساسية المختلطة الأربعاء والخميس .

ولفت الهواري انه تم تعليق الدوام بسبب تنفيذ عطاء وزارة الأشغال لتعبيد وصيانة الشارع الوحيد المؤدي إلى المدرسة، الأمر الذي يتطلب إفساح المجال لإجراء اللازم وحفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة وتفادياً للمخاطر والأزمات من جراء الأعمال التي تقوم بها الآليات لإعادة تأهيل الشارع الوحيد المؤدي إلى المدرسة . 

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