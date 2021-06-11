ترجيح بدء تنفيذ مشاريع حل مشكلة المياه والصرف الصحي لمحافظات الشمال العام المقبل

الوكيل الإخباري - رجح رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، بدء تنفيذ مشاريع تم تضمينها على حساب المنح لحل مشكلة المياه والصرف الصحي لمحافظات الشمال خاصة جرش وعجلون في 2022/2023.

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وجاءت تصريحات العتوم ردا على الكتاب، "المتضمن مشاريع لحل مشكلة المياه في جرش بعد مطالبات عديدة من مجلس المحافظة على تضمين المشاريع على حساب المنح للحد من أزمة المياه الحاصلة في المحافظة".



وشملت المشاريع، المتضمنة بالمنح الخارجية مقترح مشروع تأهيل شبكات مياه منطقتي ساكب وسوف بكلفة تقديرية 38 مليون يورو بتمويل من البنك الاستثماري الأوروبي (EIB)، والبدء بعمل دراسات جدوى لحفر آبار البازلت (شرق العاقب) عدد 10 آبار بالمرحلة الأولى وعدد 21 مستقبلاً بطاقة إنتاجية متوقعة (10 _ 15) مليون متر مكعب سنويا لتحسين التزويد المائي بكلفة تقديرية 50 مليون يورو.



وشمل الكتاب أيضا، تنفيذ عطاء (WA2) الخاص باستغلال ومعالجة المياه الخام في قناة الملك عبدالله بطاقة تصميمية 30 مليون متر مكعب لكل سنة لتحسين التزويد المائي في محافظات الشمال من ضمنها جرش وعجلون بكلفة تقديرية 120 مليون دولار.



كما ستتم دراسة جدوى لمشروع تحسين التزويد المائي في محافظات الشمال بكلفة تقديرية مليون يورو بتمويل من قبل بنك الإعمار الألماني (KFW) وسيتم بعدها طرح عطاءات بقيمة 66 مليون يورو، وفقا لكتاب صادر من وزارة المياه والري.



و تضمين مقترح مشروع تأهيل شبكات المياه في قضاء المصطبة بتمويل من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA) و بكلفة تقديرية 9 مليون دولار.