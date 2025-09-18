الخميس 2025-09-18 10:00 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الخميس، 18-09-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقّعًا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولارًا للأونصة، بعدما صعد إلى مستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار، أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.8% إلى 3688.10 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وصعد الدولار 0.2% ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة، ممّا يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطّرد لبقية العام.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل.

وقفزت أسعار الذهب 39% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27% في العام الماضي، مدعومةً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية، والتوتر الجيوسياسي المستمر، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولارًا للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولارًا.

وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1158.94 دولارًا.
 
 
