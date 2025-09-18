الخميس 2025-09-18 10:01 ص
 

خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة

4
تعبيرية
 
الخميس، 18-09-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 55 عاماً في كندا، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية دون الكشف عن طبيعة المرض.

اضافة اعلان


بدأت شري مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت الشعب"، ثم انتقلت إلى "تلفزيون المستقبل" ولاحقاً إلى قناة "الجديدة"، حيث قدمت برامج مباشرة ومتنوعة بين الفن، الترفيه، الألعاب، والمهرجانات، في فترة ازدهار البرامج التلفزيونية.


كما شاركت الراحلة في أعمال تمثيلية، منها مسلسلا "الباشا" و**"هند خانم"**، وهي حاصلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية.

 

لبنان 24 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لاللا ى

منوعات التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة

الوكيل الإخباري- دعت عدد من الدوائر الحكومية، اليوم الخميس، المرشحين التالية أسماؤهم إلى التواجد يوم الخميس 25/9/2025، الساعة 11 صباحًا، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقًا للمجالات التالية:

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة

25

منوعات ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

3

فن ومشاهير كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي

علم فلسطين

فلسطين التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء

أخبار محلية الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

4

فن ومشاهير خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة



 
 





الأكثر مشاهدة