خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة

الوكيل الإخباري- توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 55 عاماً في كندا، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية دون الكشف عن طبيعة المرض.

بدأت شري مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت الشعب"، ثم انتقلت إلى "تلفزيون المستقبل" ولاحقاً إلى قناة "الجديدة"، حيث قدمت برامج مباشرة ومتنوعة بين الفن، الترفيه، الألعاب، والمهرجانات، في فترة ازدهار البرامج التلفزيونية.



كما شاركت الراحلة في أعمال تمثيلية، منها مسلسلا "الباشا" و**"هند خانم"**، وهي حاصلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية.