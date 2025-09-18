خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة

بدأت شري مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت الشعب"، ثم انتقلت إلى "تلفزيون المستقبل" ولاحقاً إلى قناة "الجديدة"، حيث قدمت برامج مباشرة ومتنوعة بين الفن، الترفيه، الألعاب، والمهرجانات، في فترة ازدهار البرامج التلفزيونية.
كما شاركت الراحلة في أعمال تمثيلية، منها مسلسلا "الباشا" و**"هند خانم"**، وهي حاصلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية.
-
أخبار متعلقة
-
كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي
-
أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن إعادة فتح منزله للزيارات - صور
-
مهرجان الجونة يكرّم يوسف شاهين في دورته الثامنة
-
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة
-
نوال الزغبي تكشف جوانب طريفة من شخصيتها - فيديو
-
توافد فني سوري واسع على نقابة الفنانين بعد قرارات مثيرة للجدل - صور
-
أبرز مسلسلات الدراما السورية في رمضان 2026
-
هنا الزاهد تعود لدراما رمضان 2026 بمسلسل جديد بعد غياب 4 سنوات