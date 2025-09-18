الخميس 2025-09-18 07:58 ص
 

انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني بغزة

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزلت نحو 800 ألف فلسطيني في مدينة غزة عن العالم الخارجي، بعد أن قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.اضافة اعلان


وأوضح أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع تقدّم آليات الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشمالية الغربية من المدينة.

وأضاف أن القصف المتواصل وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات تسبّب في تعتيم كامل على غزة، ما يُضاعف من معاناة المدنيين.
 
 
