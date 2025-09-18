انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني بغزة

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع تقدّم آليات الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشمالية الغربية من المدينة.
وأضاف أن القصف المتواصل وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات تسبّب في تعتيم كامل على غزة، ما يُضاعف من معاناة المدنيين.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة
-
الأمم المتحدة توثق استشهاد 75 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال
-
جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالقدس ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل
-
شهداء وجرحى بقصف منزل في مخيم البريج
-
قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
-
الدويري يكشف سبب عدم رد المقاومة على الاجتياح البري لمدينة غزة
-
قيادي بحماس يروي تفاصيل محاولة إسرائيل اغتيالهم في الدوحة
-
بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة