تشكيلات وتعيينات في وزارة الخارجية - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تعيين السفير ماجد القطارنة أميناً عاماً للشؤون السياسية والدبلوماسية في الوزارة.

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وفي دوائر الوزارة، قرر الصفدي تعيين ماهر الطراونة مديرا لحقوق الإنسان، فراس نويران مديرا لمكتب تنسيق جائزة الملك للتميز، أمجد المومني مديراً لدائرة الاعلام والاتصال، وهيفاء الخريشا مديرا للمعهد الدبلوماسي.



كما تقرر تعيين عاهد سويدات مديراً لإدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية، يوسف عبدالغني مدير الاقتصادية، وماجد البخيت مدير وحدة التأمين الصحي.

