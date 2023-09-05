الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

الإحصاءات: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن عام 2025

فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

الثلاثاء، 05-09-2023 11:17 ص

تشكيلات وتعيينات في وزارة الخارجية - اسماء

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - قرر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تعيين السفير ماجد القطارنة أميناً عاماً للشؤون السياسية والدبلوماسية في الوزارة.

اضافة اعلان


وفي دوائر الوزارة، قرر الصفدي تعيين ماهر الطراونة مديرا لحقوق الإنسان، فراس نويران مديرا لمكتب تنسيق جائزة الملك للتميز، أمجد المومني مديراً لدائرة الاعلام والاتصال، وهيفاء الخريشا مديرا للمعهد الدبلوماسي.


كما تقرر تعيين عاهد سويدات مديراً لإدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية، يوسف عبدالغني مدير الاقتصادية، وماجد البخيت مدير وحدة التأمين الصحي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8949

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

9

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

3c7793ac-95ba-4e23-862d-fdfad6f508ed

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات

0eb37cd5-84f4-4081-8262-74eca00513e6

مهيدات يتفقد سير عمليات التصنيع الغذائي بجولة ميدانية مفاجئة لأحد مصانع الأغذية

Amman

الإحصاءات: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن عام 2025

أخبار متعلقة
ظ

توقيع اتفاقيات ثنائية بين الأردن واليابان اليوم

F3FyPBtXcAE4Cv8-1735x1157

الملك يستقبل وزير الخارجية الرواندي

ح

الأردن ورواندا يعقدان اليوم مشاورات سياسية