الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة

تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

الأمن يحذر الأردنيين

48 حالة حرجة بكورونا في المملكة

أردنيون يتساءلون : لماذا لم نحصل على المعونات المالية ؟

مواطن عبر برنامج الوكيل: دعيتُ لكل الناس إلي ساعدتني

250 قبرا لوفيات كورونا في المقبرة الإسلامية بسحاب

إصابة 4 طلاب في الأردنية بكورونا

قانوني دستوري: هذا هو عمر حكومة تصريف الأعمال




الأحد، 04-10-2020 12:26 م

دراسة دورية من لجنة الأوبئة

تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

طلبة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ، أن القرار فيما يتعلق بعودة الطلبة إلى المدارس ، حتى 16 من تشرين الأول /الشهر الحالي ، ما زال قائما، ما لم يكن هنالك مستجدات في هذا الشأن ، وفق توصيات لجنة الأوبئة.

اضافة اعلان
 

ولفت في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تعلم الطلبة في الصفوف من الرابع للحادي عشر سيستمر إلكترونيا عن بعد لأسبوعين إضافيين ، كما ويستمر دوام الإدارات المدرسية والمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس لمتابعة دوام الطلبة عن بعد.

 

وأشار المصدر ، أن الوزارة تبحث مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تطورات الوضع الوبائي في المملكة ، الأمر الذي يدعو إلى دراسة الأمر بشكل دوري ، وما إذا كان هنالك تمديد آخر أو العودة إلى المدارس لتلقي التعليم بشكل وجاهي.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الاستمرار بالسياسة الحاليَّة في دوام طلبة الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الأساسي وطلبة التوجيهي، اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين إضافيين حتى تاريخ 16 من الشهر الحالي ،في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وفقًا لنظام الدوام بالتناوب بالأيام (2*3 ).

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2)

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

4202014213015951214091

مطالب بإلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات

520203051342919718046

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة

5f7994ee75f66

تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة

1120182818916681588829

هام حول تجديد عقود العمل بموجب أمر الدفاع 6

92020695849255587782

الأمن يحذر الأردنيين

أخبار متعلقة
9202021115935529665589

توضيح من وزير التربية حول تطورات التعليم بالمدارس

ك

مصدر للوكيل : قرار مرتقب بشأن دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

توضيح هام من وزارة التربية حول التعليم عن بعد

دوام

مصدر طبي للوكيل : تم اقتراح تعليق دوام المدارس

92020995511134517940

22 مدرسة حكومية تتحول للتعليم عن بعد - اسماء

زو

التربية تعلن رابط التعلم عن بعد