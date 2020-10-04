تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ، أن القرار فيما يتعلق بعودة الطلبة إلى المدارس ، حتى 16 من تشرين الأول /الشهر الحالي ، ما زال قائما، ما لم يكن هنالك مستجدات في هذا الشأن ، وفق توصيات لجنة الأوبئة.

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ولفت في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تعلم الطلبة في الصفوف من الرابع للحادي عشر سيستمر إلكترونيا عن بعد لأسبوعين إضافيين ، كما ويستمر دوام الإدارات المدرسية والمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس لمتابعة دوام الطلبة عن بعد.

وأشار المصدر ، أن الوزارة تبحث مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تطورات الوضع الوبائي في المملكة ، الأمر الذي يدعو إلى دراسة الأمر بشكل دوري ، وما إذا كان هنالك تمديد آخر أو العودة إلى المدارس لتلقي التعليم بشكل وجاهي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الاستمرار بالسياسة الحاليَّة في دوام طلبة الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الأساسي وطلبة التوجيهي، اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين إضافيين حتى تاريخ 16 من الشهر الحالي ،في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وفقًا لنظام الدوام بالتناوب بالأيام (2*3 ).

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