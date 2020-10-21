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الأربعاء، 21-10-2020 09:19 ص

تصريح هام بشأن رسوم المدارس الخاصة

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الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابة لا يلغي ما اتفق عليه ولي الأمر والمدرسة في حال كان هناك اتفاق بخصم أعلى من 15%.

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وأضاف الصوراني في تصريحات صحفية، بأن على أولياء الأمور تسديد أقساط المدارس لكي يتم خصم القيمة التي تحدثت عنها الحكومة، كون المدارس ملزمة بدفع حقوق المعلمين.


وأشار الصوراني إلى أن وزير التربية اقترح أن يكون هناك خصم بقيمة 20% من أقساط طلبة المدارس الخاصة لكن النقابة أبدت صعوبة ذلك وتم الاتفاق على نسبة 15%.

وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء عن استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات حتى نهاية العام الجاري وخصم قيمة 15% من أقساط طلاب المدارس الخاصة.



 




 

 


 

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