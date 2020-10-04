الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة

تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

الأمن يحذر الأردنيين

48 حالة حرجة بكورونا في المملكة

أردنيون يتساءلون : لماذا لم نحصل على المعونات المالية ؟

مواطن عبر برنامج الوكيل: دعيتُ لكل الناس إلي ساعدتني

250 قبرا لوفيات كورونا في المقبرة الإسلامية بسحاب

إصابة 4 طلاب في الأردنية بكورونا

قانوني دستوري: هذا هو عمر حكومة تصريف الأعمال




الأحد، 04-10-2020 12:29 م

تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة

5f7994ee75f66


الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة، وطلبات الترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية، حتى إشعار آخر.

اضافة اعلان

ويهدف القرار إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالدرجة الأولى، بضمان استمرار تلقيهم للخدمات المالية ضمن أعلى معايير الشفافية والسرعة والأمان، ومن خلال شركات خدمات مالية ذات مراكز مالية متينة، وقادرة على التكيف مع متغيرات السوق، إلى جانب  حماية السوق المالي بالدرجة الثانية، وخصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية والإقليمية المرافقة لتداعيات جائحة كورونا.


ويهدف أيضا إلى فتح الباب أمام التعديلات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي يحتاجها السوق، ووفقاً لخارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وإلى المزيد من التشاور مع شركاء الهيئة سواء شركات الخدمات المالية، أو المصدرين للأوراق المالية أو متلقي الخدمة، وبما يعزز من فعالية قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني كبيئة جاذبة للاستثمار، وكمنتيجة لدراسات أجرتها الهيئة تفيد بأن السوق المالي مشبع بشركات الخدمات المالية، والتي تمارس أعمالها سواء في السوق المالي المحلي أو في البورصات الأجنبية، الأمر الذي نجم عنه تنافسية عالية بين هذه الشركات، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الأداء الكلي لهذا القطاع في نهاية المطاف.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2)

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

4202014213015951214091

مطالب بإلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات

520203051342919718046

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة

طلبة

تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

1120182818916681588829

هام حول تجديد عقود العمل بموجب أمر الدفاع 6

92020695849255587782

الأمن يحذر الأردنيين