جلسة نقاشية عن دور صندوق استثمار أموال الضمان في التنمية الاقتصادية

الوكيل الاخباري- استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه في جلسة نقاشية للحديث عن دور الصندوق في التنمية الاقتصادية بالمملكة.

اضافة اعلان



وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن عملية تنشيط الاقتصاد تكون من خلال توطين وجذب الاستثمارات إلى المملكة، ودعم إقامة مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي، ما يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الترتيب العالمي للمملكة في المؤشرات الدولية.



وأكد الطباع أن الصندوق يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني والتنمية المستدامة الشاملة، من خلال التوزيع القطاعي والجغرافي لاستثماراته، وشراكاته مع القطاع الخاص.



وبين أهمية تطوير خطط استراتيجية ناظمة لبيئة الأعمال في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، ولا سيما في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية والاستثمارية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء تداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزة.



وخلال الجلسة التي أدارها نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، أكد أهمية التعاون المشترك مع الصندوق في إطار تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ودور الجمعية كحلقة وصل بين القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسين بما فيهم صندوق الاستثمار، ودور الجمعية في التشبيك بين الصندوق ومجالس الأعمال العربية والأجنبية.



من جانبه، أكد كناكريه الدور الرئيس للصندوق كأكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن استثمارات الصندوق تلعب دورا حيويا في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات.