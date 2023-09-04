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الإثنين، 04-09-2023 02:44 م

تنقلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

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الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة، استناداً لأحكـام المـادتين (92) و (181/ب) مـن نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاتـه.

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وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مـديرا لمديريـة التربيـة والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، وجمـال سـعـد عبدالرحمن الحناوي مـديرا لمديريـة التربيـة والتعلـيم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.


وتضمنت القرارات أيضا نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر احمد حسـين الوريكات قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء وادي السير/محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فـارس العـوران قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء الموقر.


كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم، للواء بني كنانة، ومازن محمـد حسـن الهديرس قـائما بأعمـال مـدير التربية والتعلـيم للواء الشونة الجنوبية، وحـازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الامتحانات العامة/إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفـر محمـود رفـاعي الموسـى قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الشؤون الإدارية.


 




 

 


 

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