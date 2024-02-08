تنقلات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة نقل السيد محمد ابراهيم يوسف العلوان مديرا لادارة الموارد البشرية ابتداء من تاريخ 8/2/2024
كما قرر نقل الاسماء التالية الى الوظيفة المبينة ازاء اسم كل منهم
تاليا الاسماء :
1- السيد محمد يوسف محمد قطيشات قائما باعمال مدير ادارة اللوازم والتزويد.
2- السيد د. طارق مصطفى محمد الطراونة قائما باعمال مدير ادارة التعليم الخاص.
3- السيد د. يوسف سليم ابراهيم الفقير قائما باعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا.
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