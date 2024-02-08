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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 08-02-2024 11:14 م

تنقلات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة نقل السيد محمد ابراهيم يوسف العلوان مديرا لادارة الموارد البشرية ابتداء من تاريخ 8/2/2024

كما قرر نقل الاسماء التالية الى الوظيفة المبينة ازاء اسم كل منهم

تاليا الاسماء :

1- السيد محمد يوسف محمد قطيشات قائما باعمال مدير ادارة اللوازم والتزويد.

2- السيد د. طارق مصطفى محمد الطراونة قائما باعمال مدير ادارة التعليم الخاص.

3- السيد د. يوسف سليم ابراهيم الفقير قائما باعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا.

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