تنقلات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة نقل السيد محمد ابراهيم يوسف العلوان مديرا لادارة الموارد البشرية ابتداء من تاريخ 8/2/2024



كما قرر نقل الاسماء التالية الى الوظيفة المبينة ازاء اسم كل منهم



تاليا الاسماء :



1- السيد محمد يوسف محمد قطيشات قائما باعمال مدير ادارة اللوازم والتزويد.



2- السيد د. طارق مصطفى محمد الطراونة قائما باعمال مدير ادارة التعليم الخاص.



3- السيد د. يوسف سليم ابراهيم الفقير قائما باعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا.

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