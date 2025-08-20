بلدية معان تستأنف أعمال الذبح بمسلخها بعد انتهاء أعمال الصيانة

وأوضحت البلدية أن إعادة فتح المسلخ تأتي بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا لانتقال الأمراض، وللحفاظ على الأمن الغذائي من خلال منع الذبح العشوائي وإجراء الفحص البيطري الشامل على الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض وإجازتها طبيا للاستهلاك البشري.
كما عملت البلدية على توفير الكادر الطبي المؤهل بالأعداد المطلوبة في المسلخ لإجراء الفحص الدوري للحيوانات قبل وبعد الذبح لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات التي قد تؤثر على الصحة العامة، وذلك ضمن جهودها لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.
