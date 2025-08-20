بلدية معان تستأنف أعمال الذبح بمسلخها بعد انتهاء أعمال الصيانة

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية معان الكبرى اليوم الأربعاء، استقبال أعمال الذبح في مسلخها البلدي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير التي استمرت شهرين.

وأوضحت البلدية أن إعادة فتح المسلخ تأتي بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا لانتقال الأمراض، وللحفاظ على الأمن الغذائي من خلال منع الذبح العشوائي وإجراء الفحص البيطري الشامل على الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض وإجازتها طبيا للاستهلاك البشري.