أمانة عمّان تبدأ الخميس بإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

الأربعاء، 20-08-2025 12:29 م
الوكيل الإخباري-   تعتزم أمانة عمّان الكبرى إزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع، اعتبارًا من صباح الخميس، وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية.اضافة اعلان


وأوضحت الأمانة، في بيان الأربعاء، أن وضع هذه الحواجز يشكّل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثّر على سعتها ويؤدّي إلى اختناقات مرورية.

ووفق البيان، فإن الأمانة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسبّبها الحواجز والعوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة.

وختمت: "تهدف الحملة إلى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلًا لحركة المشاة، وحفاظًا على السلامة العامة".
 
 
