الأربعاء 2025-08-20 01:43 م
 

السماح بتمويل جزئي لمشاريع "المناطق الحرة والتنموية" في عجلون والبحر الميت

البحر الميت
البحر الميت
 
الأربعاء، 20-08-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان السماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال الإجراءات اللازمة لتمويل تنفيذ جزء من مشاريعها في عجلون والبحر الميت خلال عام 2025م.

وتشمل هذه المشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية لمتنزه عجلون الوطني / المرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ مشروع مركز زوار عجلون ومسار ربطه مع القلعة، ومشروع الشاطئ العام في منطقة البحر الميت التنموية، وتنفيذ مشروع الحديقة الشاطئية وتأهيل مبان في منطقة شاطئ البحر الميت.


كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم حول دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر في الأردن" بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية وذلك للاستثمار في مجال الميثانول الأخضر.


وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب استثمارات الهيدروجين الأخضر، وللاستفادة من الحوافز التي تقدمها المملكة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة النظيفة، وتوفير فرص التشغيل، وتوطين صناعات وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

 
 
