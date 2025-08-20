الأربعاء 2025-08-20 01:45 م
 

وفاة الفنان تيمور تيمور غرقًا تعيد للأذهان حوادث مأساوية طالت نجوما عربا

الفنان تيمور تيمور
 
الأربعاء، 20-08-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   توفي الفنان المصري تيمور تيمور غرقًا في الساحل الشمالي أثناء محاولته إنقاذ نجله، في حادث مؤلم أثار الحزن في الوسط الفني.

رحيله المأساوي أعاد إلى الأذهان حوادث مشابهة راح ضحيتها عدد من الفنانين العرب، أبرزهم جورج الراسي الذي توفي في أغسطس 2022 بحادث سير، وياسر المصري الذي فارق الحياة إثر انقلاب سيارته في 2018. كذلك لقيت غنوة شقيقة أنغام حتفها في حادث سيارة عام 2018، وتوفي عبد الله يوسف نجل الفنان حسن يوسف غرقًا في الساحل الشمالي عام 2023.


وتضمنت الحوادث السابقة أيضًا جرائم غامضة مثل مقتل الفنانة وداد حمدي عام 1994، وأنور إسماعيل في 1989، إضافة إلى نيازي مصطفى عام 1986، والتي لا تزال ملفاتها مفتوحة دون معرفة الجاني.

 

