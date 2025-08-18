الداخلية تكشف عن مكان إقامة المكلفين بخدمة العلم .. تفاصيل

08:43 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إن الهدف الرئيسي من إعادة تفعيل خدمة العلم يتمثل في تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وصقل شخصياتهم ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع، إضافة إلى تنمية انتمائهم ومعرفتهم ببلدهم.





وأوضح الفراية، أن البرنامج يسعى لتشجيع الشباب على نمط حياة أكثر نشاطًا وتفاعلًا مع الآخرين، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية.



وبيّن أن التحضير لبرنامج خدمة العلم بدأ منذ تشكيل حكومة جعفر حسان، حيث عقدت العديد من الاجتماعات في وزارة الداخلية بمشاركة القوات المسلحة والأجهزة المعنية، لضمان جاهزية البرنامج وقابليته للتنفيذ واستدامته خلال السنوات المقبلة.



وأكد الفراية أن أهداف البرنامج واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاقه بشكله الجديد.



وبيّن الفراية أن القوات المسلحة بدأت بانتخاب المدربين لبرنامج خدمة العلم، مضيفًا أن برنامج خدمة العلم يشمل مسارين: عسكري وفكري.



وأشار إلى أن الشاب الأردني أصبح اليوم يميل بشكل أكبر إلى منطقة الراحة، وخدمة العلم تصقل مستواهم وشخصياتهم.



وشدد الفراية على أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج خدمة العلم في عهدها وتخصيص المبالغ المالية للبرنامج رغم التحديات المالية.



ولفت إلى أن الكثير من الشباب يعيشون اليوم في عالم افتراضي، مضيفًا أن أهداف البرنامج تعمل على تغيير آلية التفكير لدى الشباب، وتعزيز ثقافة اعتمادهم على أنفسهم.



وبيّن الفراية أن التدريب لمدة 3 أشهر يكفي لبرنامج خدمة العلم، بحيث يتم استغلال الأشهر الثلاثة بشكل مكثف لتدريب الشباب.



وأشار الفراية إلى تقسيم الطلبة المتدرّبين إلى أقسام وفق خطط موضوعة مسبقًا، مضيفًا أن برنامج خدمة العلم معدّ مسبقًا من قبل القوات المسلحة الأردنية.



وأوضح الفراية أن المكلَّفين في برنامج خدمة العلم سيعيشون في ثكنات عسكرية، مشيرًا إلى أن البرنامج اليومي تم وضعه لتدريب الشباب.



وقال الفراية إن البرنامج يشمل حصصًا تعليمية ومحاضرات للشباب تتضمن مواضيع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية لتوعية الطلبة.



أعلن سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبًا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد، الأحد.



وقال سمو ولي العهد، خلال اللقاء، إنه يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مضيفًا أن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة.



وأكد سموّه أهمية البرنامج في تعزيز الهُوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، مشيرًا إلى أن الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط.



وأشار سموّه إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله.



ويستهدف البرنامج 6000 شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عامًا بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 2000 مكلَّف.



ويتم اختيار المكلَّفين إلكترونيًا بأسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية علمية، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات في تصميم النظام الإلكتروني، لذلك سيتم اختيار 300 مكلَّف لكل محافظة، باستثناء عمّان 1500، والزرقاء 900، وإربد 900.



وسيتم توزيع هذه المراحل على النحو الآتي:



المرحلة الأولى: مواليد من 1 إلى 10 من كل شهر في عام 2007 – الدفعة (54).



المرحلة الثانية: مواليد من 11 إلى 20 من كل شهر في عام 2007 – الدفعة (55).



المرحلة الثالثة: مواليد من 21 إلى نهاية الشهر في كل شهر في عام 2007 – الدفعة (56).