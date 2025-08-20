نقل 3 جنود إسرائيليين مصابين من رفح

بدورها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن من سمتهم بـ"المسلحين" حاولوا اقتحام موقع للجيش جنوبي قطاع غزة والجنود ردوا بإطلاق النار عليهم.
كما أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بوقوع اشتباكات بعد هجوم "أكثر من 10 مسلحين على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة".
