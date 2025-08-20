نقل 3 جنود إسرائيليين مصابين من رفح

12:14 م

الوكيل الإخباري- أكدت مواقع إسرائيلية نقل 3 جنود مصابين إلى المستشفيات إثر ما وصفته بالحدث الأمني في رفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





بدورها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن من سمتهم بـ"المسلحين" حاولوا اقتحام موقع للجيش جنوبي قطاع غزة والجنود ردوا بإطلاق النار عليهم.



كما أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بوقوع اشتباكات بعد هجوم "أكثر من 10 مسلحين على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة".