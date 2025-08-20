الأربعاء 2025-08-20 01:43 م
 

78047 طلبا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2025-2026

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم
 
الأربعاء، 20-08-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء، عن إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2025-2026.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن عدد الطلبات المقدمة والمخزنة بشكل صحيح قد بلغ (78047) طلباً، منها (74694) طلباً تم تسديد رسم تقديم الطلب، في حين أن هناك (3353) طلباً لم يتم تسديد رسم تقديم الطلب حتى اللحظة.


وأضاف الخطيب أن الطلبة الذين لم يسددوا رسم تقديم الطلب أمامهم فرصة أخيرة حتى الساعة الثالثة والنصف من عصر الأربعاء لتسديد رسم تقديم الطلب، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء طلباتهم واستبعادهم من عملية المنافسة.

 
 
