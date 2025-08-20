78047 طلبا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2025-2026

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء، عن إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2025-2026.

اضافة اعلان



وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن عدد الطلبات المقدمة والمخزنة بشكل صحيح قد بلغ (78047) طلباً، منها (74694) طلباً تم تسديد رسم تقديم الطلب، في حين أن هناك (3353) طلباً لم يتم تسديد رسم تقديم الطلب حتى اللحظة.