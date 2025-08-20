القسام تعلن عن عملية في خان يونس

وتابعت أنها أجهزت على عدد من جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر، كما استهدفت منازل تحصنوا فيها بقذائف مضادة للتحصينات والأفراد.
وأضافت أن مقاتليها تمكنوا خلال عملية خان يونس من قنص قائد دبابة ميركافا وإصابته إصابة قاتلة.
وأشارت إلى أنها قصفت المواقع المحيطة بمكان العملية بقذائف هاون لقطع النجدات وتأمين انسحاب مقاتليها.
-
