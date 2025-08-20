القسام تعلن عن عملية في خان يونس

12:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها هاجمت صباح اليوم موقعا للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف دبابات ميركافا بعبوات وقذائف، بعد أنباء عن عملية جنوبي قطاع غزة تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية.





وتابعت أنها أجهزت على عدد من جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر، كما استهدفت منازل تحصنوا فيها بقذائف مضادة للتحصينات والأفراد.



وأضافت أن مقاتليها تمكنوا خلال عملية خان يونس من قنص قائد دبابة ميركافا وإصابته إصابة قاتلة.



وأشارت إلى أنها قصفت المواقع المحيطة بمكان العملية بقذائف هاون لقطع النجدات وتأمين انسحاب مقاتليها.