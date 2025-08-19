الثلاثاء 2025-08-19 05:37 م
 

شركة أردنية تعلن عن شواغر في مجال صيانة الطائرات

الثلاثاء، 19-08-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت إحدى مجموعة الشركات الأردنية للطيران، الشركة المهنية لصيانة الطائرات، عن توفر شواغر وظيفية في تخصصي ميكانيكي صيانة طائرات B1 و ميكانيكي B2، ضمن كوادرها الفنية.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن من أبرز متطلبات الوظائف:

الحصول على شهادة دبلوم أو بكالوريوس في الهندسة أو صيانة الطائرات أو تخصص ذي صلة من جهة معترف بها.

توفر رخصة صيانة طائرات (B1 أو B2) إن وجدت.

إجادة اللغة الإنجليزية، وخاصة في المصطلحات الفنية.

الالتزام بالأنظمة والتعليمات الفنية في بيئة الصيانة.

القدرة على العمل ضمن نظام الورديات وتحمل ضغط العمل.

التمتع باللياقة الصحية والبدنية للعمل الميداني.

ودعت الشركة الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل عبر الأرقام التالية:

📞 0779900171 / 0779900101
 
 
