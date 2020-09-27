توضيح حكومي بشأن صالات الأفــراح

الوكيل الإخباري - وصف رئيس غرفة تجارة عمان ، خليل الحاج توفيق قطاع صالات الأفراح بـ "المنكوب"، والمغلق منذ شهر آذار الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وقال الحاج توفيق في مداخلة له ، الأحد ، إن هناك 1200 صالة أفراح في الأردن بلغت قيمة خسائرها 100 مليون دينار أردني، بالإضافة لوجود أكثر من 10 آلاف منشأة مرتبطة بهذا القطاع مثل محلات الورود ومحلات فساتين العرائس وشركات تنظيم المؤتمرات.

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وأوضح الحاج توفيق إن النزاعات الآن بين العريس وصالات الأفراح، وبين المالكين وأصحاب صالات الأفراح، بالإضافة إلى الموظفين.



وأشار الحاج توفيق إلى أن الحكومة يجب أن تجد حلاً سريعاً لإنقاذ القطاع.

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