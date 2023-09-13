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الأربعاء، 13-09-2023 02:55 م

توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى

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الوكيل الاخباري - اكدت امانة عمان استمرارها بالعمل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير الذي دخل حيز التنفيذ امس الثلاثاء ( 12 ايلول ) ، وان الموارد البشرية للدوائر المعنية في الامانة على استطاعة تامة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بما يخدم السلامة المرورية ، وفقاً لمدير الدائرة الاعلامية ناصر الرحامنة . 

واشار الرحامنة ان الامانة قامت بإعادة تخطيط 100 ممر مشاة في مواقع مختلفة من مناطق العاصمة ، مع تواصل العمل وبشكل يومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير . 

واضاف ان هناك نحو 132 جسر مشاة في العاصمة عمان ونحو 197 اشارة ضوئية فعالة ، وان هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق . 

وجدد الرحامنة التأكيد ان ما تقوم به الامانة من اعمال يومية بشأن السلامة العامة للمشاة ليست وليدة اللحظة وانما اعمال ضمن الخدمات الروتينية اليومية للامانة والموجودة على ارض الواقع .

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